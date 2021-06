Inghilterra, buona la prima: con la Croazia decide il gol di Sterling

L'Inghilterra vince la prima partita di Euro2020 contro la Croazia, e si porta in cima alla classifica del proprio girone in attesa del risultato del match tra Scozia e Repubblica Ceca. I primi venti minuti sono un vero dominio della squadra guidata da Southgate, che va a un passo dal vantaggio con Foden che colpisce il palo. Gli avversari vengono fuori con il passare del tempo, riuscendo a difendersi con ordine ma senza rendersi pericolosi dalle parti di Pickford. Il gol decisivo arriva a inizio secondo tempo, al 57'. La firma è di Sterling, ma a confezionare l'1-0 è Philips. Il centrocampista del Leeds trova un assist magistrale per l'inserimento del compagno che batte Livakovic. Quattro minuti più tardi Kane spreca il raddoppio e, nella stessa azione, sbatte contro il palo della porta. In campo entra lo staff sanitario, ma il capitano prosegue la partita. La Croazia risponde con Rebic, ma il tiro del rossonero si perde fuori. Pochi secondi prima del fischio finale dell'arbitro Orsato, Pasalic tenta la girata, il risultato non cambia: vince l'Inghilterra, che inizia con tre punti pesanti la sua avventura agli Europei.

