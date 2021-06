Lazio Women, Martin bomber da Serie A: la "diez" che ha realizzato il sogno biancoceleste

La storia della Lazio è stata sempre segnata da attaccanti di razza, nati per il gol e capaci di qualsiasi cosa pur di buttare la palla in rete. Hanno vestito la maglia biancoceleste giocatori della caratura di Silvio Piola (al momento miglior goleador all-time sia alla Lazio che in Serie A), Giorgio Chinaglia, Bruno Giordano, Beppe Signori, Paolo Di Canio, Tommaso Rocchi, fino ad arrivare a Ciro Immobile che sta distruggendo ogni sorta di record. Anche nella sezione femminile il feeling con il gol è stato sempre forte: nelle fila biancocelesti ha militato una delle più grandi calciatrici della storia italiana, se non la più grande: Carolina Morace (capocannoniere della Serie A per 12 volte, di cui tre con la maglia della Lazio). Ora l'ex giocatrice siede sulla panchina biancoceleste e si gode la sua erede, Adriana Martin che ha contribuito a suon di gol nella promozione in Serie A.

BOMBER DI RAZZA - Il curriculum di Adriana Martin parla da sé: la sua carriera si è sviluppata nei migliori club europei come Barcellona, Espanyol, Atletico, Madrid, Chelsea, Levante e Malaga, 5 trofei in bacheca (3 campionati spagnoli e 2 Copa del Rey) e tante presenze (oltre 50) nella Nazionale spagnola. La calciatrice classe '86 è arrivata alla Lazio nell'estate del 2020 con un complice ben preciso, riportare le biancocelesti tra i top club d'Italia. Con la 10 sulle spalle (questo è il numero scelto per l'avventura laziale e che l'accompagna da tutta la carriera) ha preso per mano la squadra e ha fatto quello che le riesce meglio, mettere il pallone alle spalle del portiere. Dalla partita d'esordio contro il Pontedera fino al derby con la Roma CF che ha regalato la promozione in A, la spagnola ha realizzato 27 gol (5 su calcio di rigore) in 26 partite fra Serie B e Coppa Italia. Ciò che salta agli occhi è la media gol in campionato che ricorda quella del collega Immobile nell'annata che l'ha portato a vincere la Scarpa d'Oro: 1 marcatura a partita (24 reti in 24 gare disputate attualmente). In Serie A può essere sicuramente la trascinatrice del gruppo grazie alla sua esperienza nei top campionati internazionali e alla sua capacità di gonfiare la rete in ogni circostanza.

INTESA VINCENTE - Nonostante la lingua, Adriana è subito riuscita ad amalgamarsi bene all'interno del gruppo, diventando titolare inamovibile nella formazione schierata prima da Seleman e poi da Morace: dei 2160 minuti disponibili, l'attaccante ne ha giocati 2109 (il 95.6% del totale). L'intesa creata con le compagne si è sviluppata anche con lo staff tecnico e in particolare con la coach Morace che le ha regalato consigli indispensabili e l'ha coccolata sapendo di affidare il suo sapere ad una degna erede.

LA PELOTA SIEMPRE AL DIEZ - Dieci sulla schiena, la spagna nelle vene e tanta voglia di impressionare tutti sul campo. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che hanno in comune Adriana Martin e Luis Alberto, i due numeri "diez" della Lazio. Entrambi sono fondamentali all'interno dello scacchiere laziale: Magic Luis ha portato la Lazio in Europa con i suoi colpi da maestro, Adriana ha portato le compagne in Serie A con la sua forza fisica e la sua tecnica sopraffina. Entrambi ora devono dare continuità a quanto fatto per far sognare tutti i laziali. Quando la "pelota" è tra i piedi dei "diez" siamo sicuri che andrà tutto bene.