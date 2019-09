MOVIOLA - Lazio - Parma, tutto liscio per Abisso: gli episodi principali

Un Lazio - Parma facile per l'arbitro Abisso. La partita scorre via senza intoppi per il fischietto siciliano che deve gestire tutte situazioni ordinarie. Pochi cartellini estratti e animi sempre distesi per i giocatori. Di seguito gli episodi principali.

PRIMO TEMPO

19' - In un'azione di ripartenza veloce Correa va in spalla a spalla con Darmian. Per Abisso è fallo, ma la decisione lascia qualche dubbio.

23' - Il primo ammonito è un giocatore del Parma, Kulusevski che blocca un contropiede di Correa.

34' - Iacoponi stende Correa dopo un gioco di gambe dell'argentino: l'intervento meriterebbe un giallo, ma Abisso non è dello stesso avviso.

SECONDO TEMPO

46' - Dopo non aver ravveduto un fallo di Iacoponi su Correa, Abisso ammonisce Leiva per aver fermato la ripartenza di Kulusevski.

60' - Ammonito Barillà che ferma irregolarmente alle spalle Luiz Felipe.

90' - Giallo per Iacoponi per un entrata da dietro su Caicedo. Giusta la decisione.

