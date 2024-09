Muriqi: "Sono bravo di testa? Con questi piedi non potrei giocare a calcio!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo una parentesi non proprio fortunata con la Lazio, Vedat Muriqi è ormai diventato un idolo in Spagna e soprattutto a Mairoca. Nell'ultima gara di campionato gli spagnoli hanno battuto il Leganes per 1-0, con l'ex attaccante biancoceleste che è stato nominato 'migliore in campo'. Nel post partita, il giornalista spagnolo che l'ha intervistato ha evidenziato la sua bravura nel vincere tantissimi duelli di testa ogni gara. Il centravanti in questo caso non ha esitato a rispondere in modo piuttosto ironico: “Ascolta, se non vincessi i duelli aerei non potrei giocare a calcio, con questi piedi che mi ritrovo!“.