Nainggolan: "Peggiore ricordo alla Roma? Contro la Lazio..."

Una storia di gioie e dolori, quella vissuta da Radja Nainggolan con la Roma. Il Ninja ora ha sposato il Cagliari, che sbarcherà all'Olimpico domenica proprio per sfidare i giallorossi. E per l'occasione, ai microfoni di L'Unione Sarda ha aperto l'album dei ricordi vissuti nella Capitale, soffermandosi anche su quelli più negativi: "Ricordi peggiori? Forse le grandi imbarcate, in casa col Bayern Monaco e a Barcellona. Anche se il dolore più grande è stato forse la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio". Il riferimento, in realtà, non è a una finale - era ancora a Cagliari, in quel 26 maggio -, ma a una semifinale. D'altronde, il video in cui prometteva ai tifosi romanisti una doppia vittoria e un passaggio del turno, fece il giro del web. La Lazio smentì la profezia del Ninja. E, a quanto pare, questa faccenda brucia ancora...

