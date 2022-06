Nani, nuova avventura dopo il Venezia: l'ex Lazio sbarca in Australia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo i sei mesi trascorsi in Serie A, tra le fila del Venezia, per Nani si apre una nuova avventura, questa volta in Australia. Il calciatore, che vanta anche un'esperienza alla Lazio, si trasferirà nel Melbourne Victory. Il portoghese ha ancora un anno di contratto con il club retrocesso in Serie B ma, riporta The Sun, la dirigenza dovrebbe lasciarlo partire. La squadra che, con tutta probabilità, lo accoglierà, è stata guidata dall'ex difensore del Crystal Palace Tony Popovic, giungendo in seconda posizione in campionato. La società spera che, con il suo arrivo, il proprio gioco possa avere una svolta e - chissà - guadagnarsi la vetta dell'A-League.

