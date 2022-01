Napoli, ancora due positivi: un calciatore e un membro dello staff

Non si arresta la risalita dei contagi nel mondo del calcio e della Serie A. Tra le squadre più colpite da questa ondata c'è il Napoli che dopo le positività di Lozano, Osimhen, Malcuit, Mario Rui e del tecnico Spalletti perde anche Alex Meret e un membro dello staff tecnico che sono risultati positivi. Questo il comunicato: "In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo".