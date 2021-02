Napoli - Atalanta, al 'Maradona' non arrivano reti: la sentenza è rinviata al secondo round

Tutto rinviato al secondo round. Dalla gara di ritorno tra Atalanta e Napoli, in programma mercoledì 10 febbraio, uscirà la squadra che giocherà la finale di Coppa Italia. Al 'Diego Armando Maradona' il gruppo di Gattuso inizia bene, rendendosi pericoloso ma trovando anche provvidenziali interventi di Gollini. La 'Dea' guadagna campo con il passare dei minuti, facendosi vedere dalle parti di Ospina prima con Pessina e poi con Toloi. La prima frazione di gioco si conclude con la conclusione di Demme che, deviata, si perde di poco al lato della porta. Anche nei secondi 45' le due compagini si "annullano", dando vita a una porzione di partita equilibratissima ma in cui il risultato non cambia. L'occasione più ghiotta arriva dai piedi di Muriel, ma il portiere azzurro è attento e abile a parere in uscita. A poco servono i sei minuti di recupero dati dall'arbitro Fabbri: la sfida finisce 0-0, la qualificazione rimane in bilico.

