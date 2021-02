Paolillo: "In Serie A mi piace l'Atalanta, la Lazio quest'anno meno..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ernesto Paolillo ha parlato della squadra che più gli piace in Serie A, per poi confrontarla con la Lazio. Il direttore sportivo ha spiegato: "Sono onesto, mi piace molto l'Atalanta ma anche il Milan. Detto da un interista? Sì, ma beh, è così. Se si parla di spettacolo, va detto. Quest'anno invece la Lazio mi piace un po' meno per continuità".

