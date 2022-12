Napoli Femminile - Lazio Women, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women farà visita al Napoli Femminile. Per la 12^ giornata di Serie B Femminile le biancocelesti giocheranno in trasferta contro le partenopee. L'appuntamento è fissato per domenica 18 dicembre alle ore 14:30. La squadra di Catini ha ritrovato la vittoria in settimana dopo lo stop con il ChievoVerona e continua a comandare la classifica: il vantaggio dalla seconda è di quattro punti, mentre quello con il Napoli è di cinque. Domenica c'è la possibilità di ampliare il divario nello scontro diretto. Chi vorrà seguire la partita in tv e in streaming potrà farlo attraverso la piattaforma Eleven Sport, da poco acquistata da DAZN.