Napoli, il report da Castel Volturno: nessun problema per Osimhen

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli, dopo la partita di ieri sera contro il Barcellona in Europa League, è già in campo per preparare il big match di domenica sera contro la Lazio. I partenopei si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno: come si legge dal report sul sito ufficiale, i giocatori adoperati al 'Maradona' hanno svolto una sessione defaticante in palestra, mentre gli altri hanno lavorato in campo tra potenziamenti aerobico e conclusioni in porta. Lozano, Anguissa e Lobotka si sono allenati a parte, mentre Tuanzebe è rimasto in palestra. Malcuit ancora out alle prese con la riabilitazione.

OSIMHEN - Discorso a parte per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è uscito prima ieri sera con una vistosa fasciatura al ginocchio. La radio ufficiale ha fatto sapere che non ci sono problemi per il centravanti, semplicemente una protezione a scopo cautelativo visti i vari cali fisici.