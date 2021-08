Napoli-Insigne, si avvicina il giorno del verdetto: oggi l'incontro tra l'agente e la società

RASSEGNA STAMPA - Non sono giorni tranquilli per Lorenzo Insigne. Una situazione che sembra non finire mai e lascia tutti tra mille dubbi e incertezze. Una relazione turbolenta e inquieta quella tra l'esterno del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, entrambi fermi sulle loro posizioni e non intenzionati a cedere. Da una parte la volontà dell’attaccante di rimanere al Napoli ma a certe condizioni economiche, dall’altra quella del patron che non ritiene di dover accontentare le richieste del giocatore. Così come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Insigne non è considerato incedibile né tantomeno indispensabile, se dovesse arrivare un’offerta adeguata potrebbe partire. La società chiede 25 milioni per il cartellino. La volontà dell’attaccante napoletano sarà l’ago della bilancia. Oggi andrà in scena, con tutta probabilità, l’incontro tra l’agente del calciatore e la dirigenza, nella speranza di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.

