Germania, il neo ct Flick guarda all'Italia: "Il loro un gioco da emulare"

Hansi Flick guarda all'Italia di Mancini per rifondare la Germania in vista dei Mondiali di Qatar. Dopo il fallimento a Russia 2018 e la brutta eliminazione europea negli ottavi con l'Inghilterra, i tedeschi hanno bisogno di ricostruire una squadra che possa farsi valere in occasione della prossima competizione. E per il nuovo ct, insediato a Francoforte dopo 15 anni e una corona mondiale del dimissionario Joachim Löw, il modello da seguire è quello azzurro. L'allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "All'Europeo, Italia e Spagna hanno mostrato un gioco che ispira, da emulare. Noi cercheremo di apprendere, ma soprattutto di fare meglio quello che sappiamo già fare". Flick, in carriera, vanta un'importante esperienza con l'italianissimo Trapattoni: era il suo vice nel Salisburgo, nel 2006. Nessun limite d'età, riaperte le porte agli ex Boateng, Gotze e Reus, accantonati dal precedente tecnico. "I giocatori forti faranno di sicuro parte del gruppo", ha concluso Flick.

