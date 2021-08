DIRETTA - Calciomercato Lazio, non solo Kostic: le idee per il centrocampo

Maurizio Sarri attende la svolta nel mercato della Lazio per poter abbracciare altri nuovi acquisti. Sono ore calde per la cessione Joaquin Correa che potrebbe rientrare nella girandola degli attaccanti della Serie A. I 30 milioni richiesti da Lotito per il Tucu sbloccherebbero i colpi in entrata, ma l'Inter per il momento non sembra intenzionata a sborsare questa cifra. I nerazzurri puntano su Dzeko e Zapata e nel caso di mancato arrivo del centravanti dell'Atalanta virerebbero sull'argentino come alternativa.

ATTACCO - Dopo la cessione si punterebbe tutto sull'esterno di attacco e Kostic è il nome in pole position. Questa settimana potrebbe essere decisiva per la sua firma ma va liberato uno slot da extracomunitario e Kamenovic è destinato a non essere confermato in tal caso. Un altro nome che si è fatto per l'esterno è quello di Shaqiri che però sta trattando con il Lione. Il club francese vuole regalare il giocatore del Liverpool al neo tecnico Peter Bosz.

CENTROCAMPO - Non solo attacco, la Lazio studia dei colpi anche a centrocampo. Il primo è Toma Basic con il quale c'è un accordo già da tempo, manca quello con il Bordeaux con cui c'è ancora un po' di distanza. Un altro profilo tornato di moda è quello di Torreira per la mediana, giocatore in uscita dall'Arsenal dove è tornato dopo un anno di prestito all'Atletico Madrid. L'ex Sampdoria darebbe il giusto ricambio a Lucas Leiva nel ruolo di play davanti alla difesa ma difficile che arrivi se prima non viene ceduto Escalante, finito nel mirino del Marsiglia.

Pubblicato il 10/08 alle 09.45