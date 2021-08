Calciomercato Lazio, Basic in attesa: c’è il sì, ma Tare…

Toma Basic è da settimane un nome caldo per il centrocampo della Lazio. Ha 24 anni, è croato, gioca con il Bordeaux. Considerato in uscita per il contratto in scadenza nel 2022, ma Petkovic, alla prima di campionato, lo ha fatto subito giocare. Seguito in passato da Napoli e Atalanta, i biancocelesti restano in pole. Hanno il sì del giocatore, ma con il club francese c’è ancora minima distanza. I Girondins, secondo la rassegna stampa di Radiosei, chiedono 7 milioni di euro più bonus, Tare vorrebbe che la richiesta scendesse per un giocatore in scadenza tra meno di un anno. Tra l’altro il direttore sportivo deve prima sfoltire la rosa per operare in entrata. Basic attende da settimane.