Calciomercato Lazio, il Marsiglia punta Escalante per sostituire Kamara

Non solo Correa, in uscita in casa Lazio potrebbe esserci anche Gonzalo Escalante. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il centrocampista biancoceleste è finito nel mirino dell'Olympique Marsiglia che sta cercando un sostituto per Boubacar Kamara. Il classe '99, sul quale c'è anche l'interesse della Lazio, è sempre più vicino all'approdo in Premier League al Newcastle e il club francese starebbe pensando proprio a Escalante per rimpiazzarlo. L'affare potrebbe chiudersi per una cifra vicina agli 8 milioni e aiuterebbe a sbloccare l'indice di liquidità.