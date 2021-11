Napoli - Lazio, l'amarezza dei tifosi biancocelesti a fine partita: applausi solo per Immobile

Erano in 700 ieri i tifosi che avevano seguito la Lazio sotto la pioggia del San Paolo, solo per assistere ad una netta umiliazione a opera del Napoli. A fine partita l'entusiasmo aveva lasciato il posto all'amarezza e alla rabbia, espresse dopo il triplice fischio: applausi per Immobile, che da ormai vero condottiero di questa Lazio ha capitanato i compagni sotto la porzione di stadio occupata dai sostenitori biancocelesti, poi solo fischi nei confronti dei giocatori. Serve qualcosa di diverso, il popolo laziale lo ha fatto presente in maniera chiara.