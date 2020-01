Napoli, lungo confronto nello spogliatoio: squadra in ritiro

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Gattuso ai microfoni di Sky ha annunciato che la squadra tornerà in ritiro: "Dobbiamo guardarci in faccia e parlare. Andremo in ritiro. La decisione è stata presa insieme ai giocatori".

Momento nero per il Napoli, che nonostante l'arrivo di Gattuso in panchina non è riuscito ancora a cambiare marcia in campionato. Al tecnico ex Milan non è andata giù la prestazione dei suoi contro la Fiorentina. Dal termine della partita, nessuno dei giocatori azzurri è ancora uscito dagli spogliatoi del San Paolo. Tutti dentro, sono momenti di riflessione e confronto per i calciatori e il proprio allenatore.