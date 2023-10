Napoli, Zielinski è italiano! Ottenuta la cittadinanza: il motivo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski è, da oggi, ufficialmente un cittadino italiano. Come riportato da RaiNews il centrocampista polacco, in Italia da oltre dieci anni, questo pomeriggio ha ricevuto la cittadinanza al termine di una cerimonia svoltasi presso la Prefettura di Napoli, alla presenza del Prefetto Claudio Palomba e dell'avvocato Nicola Leone che ha assistito il giocatore azzurro.

Zielinski (29) è approdato in Italia nell'estate 2011 dal Lubin II grazie all'Udinese che poi lo cede in prestito all'Empoli prima dell'approdo in Campania.

In complesso per lui 338 presenze in azzurro, 66 in Toscana e 19 in Friuli.