Napoli, Zielinski tra futuro e rinnovo: le parole del polacco

Al futuro? Piotr Zielinski non ci pensa. Il centrocampista del Napoli, seguito con interesse anche dalla Lazio proprio in caso di mancato rinnovo con gli azzurri, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset in cui ha parlato del futuro e non solo: "Io sto benissimo a Napoli, sino da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa. Voglio continuare con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c'è fretta".

Poi su scudetto e Champions: "Abbiamo degli obiettivi, vogliamo raggiungerli vincendo più partite possibili. La parola scudetto non ci ha fatto mai paura, abbiamo sempre avuto una squadra forte, stiamo facendo cose incredibili, ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo continuare così perché ci sono ancora tanti punti da fare. Il Napoli non ha paura nemmeno in Champions League, siamo una squadra forte, matura e faremo grandi cose”.