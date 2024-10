Nations League | Italia - Belgio, ascolti da record: il dato dello share

TUTTOmercatoWEB.com

L'Italia non è riuscita a centrare la terza vittoria consecutiva nel girone di Nations League, col Belgio all'Olimpico è arrivato un pareggio amaro. Malgrado il risultato però, è stata una sfida in cui non sono mancate emozioni e che ha tenuto incollati alla tv milioni di spettatori. La partita, riporta Calcio e Finanza, è stata seguita da 7.095.000 spettatori per uno share del 33,5 %. Numeri confortanti e ben più alti rispetto a quelli ottenuti nella precedente gara, quella contro la Francia, che registrò 5.567.000 spettatori pari al 31.1% di share.

Nel dettaglio, il picco di ascolti si è raggiunto in coincidenza delle fasi finali del match quando la resistenza degli azzurri è stata messa a dura prova dalla squadra di Tedesco. Si è registrato così oltre il 36,5% di share con otto milioni di telespettatori. Non considerando l'Europeo in Germania, può affermarsi che questa è una delle sfide più viste da quando Spalletti siede sulla panchina dell'Italia. Il primato lo deteien quella con l'Ucraina del 20 novembre 2023, seguita da 8,8 milioni di spettatori con il 38,7% di share.

