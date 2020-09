Nations League, la Serbia di Milinkovic battuta dalla Russia: 65' in campo per il 'Sergente'

Sergej Milinkovic-Savic, lasciato il ritiro di Auronzo di Cadore, ha risposto alla chiamata della Nazionale e questa sera, alla VTB Arena di Mosca ha affrontato la Russia. La gara non è stata particolarmente fortunata per la Serbia, colpita per tre volte dagli avversari. La squadra di Čerčesov ha sbloccato la gara al 48' con Dzyuba dagli undici metri. Venti minuti più tardi è arrivato il raddoppio con Karavaev. Mitrovic al 78' ha accorciato le distanze, ma la formazione guidata da Tumbanovic ha subito qualche minuto più tardi la rete che ha di fatto chiuso la gara, quella arrivata all'81esimo dai piedi ancora di Dzyuba. Il 'Sergente' biancoceleste è partito titolare, per poi essere sostituito al 65' dal tecnico, che al suo posto ha fatto entrare Djuricic, centrocampista del Sassuolo. La gara era valida per il la prima giornata del Gruppo 3 della Lega B. Nello stesso raggruppamento, Turchia e Ungheria. Quest'ultima, reduce dalla vittoria, condivide per il momento il primo posto del girone con la Russia.

