Lazio, ecco la nuova maglia per la Champions League - FOTO

Nel penultimo giorno del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo è stata presentata la maglia che la Lazio indosserà durante le partite di Champions League, l'ultima delle quattro ideate per la nuova stagione. Il kit si basa sul concept utilizzato per i 120 anni della società, aggiungendo dettagli in oro che rendono la maglia unica e speciale per una competizione così importante. I testimonial per la presentazione sono stati Lucas Leiva e Pepe Reina, che hanno posato ad Auronzo di Cadore durante il ritiro pre-campionato con le nuove divise. La società ha annunciato la maglia attraverso i propri canali social. Maglia celeste con banda nera e rifiniture in oro accompagnata da pantaloncino bianco con banda nera e celeste per i calciatori di movimento. Completo nero con banda nera e rifiniture dorate per i portieri. Ora i ragazzi di Inzaghi hanno l'armatura giusta per affrontare le battaglie europee.

