AURONZO GIORNO 10 - Lazio, conferenza in comune: "Ritiro complicato, ma numeri importanti"

AURONZO - Nuovo appuntamento nella sala consiliare del municipio di Auronzo di Cadore, si tirano le somme sul tredicesimo ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Presente la sindaca Tatiana Pais Becher, Gianni Lacché (Media Sport Event) e una delegazione biancoceleste composta dal club manager Angelo Peruzzi e dal direttore della comunicazione Stefano De Martino.

Parla la sindaca Tatiana Pais Becher: «Questo è il penultimo giorno del ritiro, si è svolto tutto nella massima sicurezza, sono state rispettate le norme anti-covid necessarie. Siamo l’unico paese d’Italia che ha organizzato il ritiro a porte aperte per amichevoli e allenamenti. Nonostante la prefettura inizialmente avesse optato per le porte chiuse. Volevamo offrire ai tifosi l’opportunità di vedere da vicino la squadra, questo ritiro vale il triplo degli anni scorsi. Abbiamo lavorato incessantemente per garantire la sicurezza, ringrazio le forze in gioco che hanno permesso tutto ciò. Questo è un segnale di ottimismo e speranza per tutti. Se siamo soddisfatti dei numeri? So che tutta la prima settimana erano esauriti i posti per gli allenamenti, le partite purtroppo anche a causa del tempo è stata annullata la prima e la 315 prenotazioni con la Triestina, un po’ meno col Padova, vedremo per quella di domani con il Vicenza. Ma il massimale comunque era di 417 posti… Fino al 31 agosto i posti erano esauriti, il maltempo poi ha portato un po’ un calo. Le istruzioni sui rimborsi verranno pubblicati sul sito del Comune a fine ritiro».

Parla Gianni Lacché, presidente Media Sport Event: «Ringrazio anche io chi ha permesso questa impresa. Poi il presidente Lotito e tutto lo staff della Lazio. È stato un anno complicato, non ci aspettavamo le mille difficoltà, siamo riusciti a far tutto. I numeri sono importanti, nella prima settimana avevamo hotel col sold out, nella seconda c’è stata un po’ più di disponibilità. Fare questo a fine agosto ha portato qui gente, non come a luglio ma era pronosticabile. La prefettura ha sempre avuto una posizione di allerta, i tifosi qualche dubbio lo hanno avuto, ma la gente ad Auronzo c’è stata. C’è stato qualche disservizio, abbiamo fatto tutto all’improvviso, abbiamo avuto alcune difficoltà, sappiamo che qualcuno è rimasto dispiaciuto di alcune cose».

Parla Stefano De Martino, direttore della comunicazione Lazio: «Grazie a Gianni, la scintilla del ritiro di Auronzo fin dal primo ritiro con Delio Rossi allenatore. Tredici anni importanti che ci hanno fatto conoscere l’intera zona, la cittadina è diventata un luogo di affetto e incontro. Tanti sono diventati laziali, ci raccontano quando arriviamo come hanno vissuto l’ultima stagione. È diventato un feudo biancoceleste e ci fa piacere. Vi riporto i saluti del presidente Lotito, rientrato a Roma per i suoi impegni visto che l’inizio imminente del campionato. Il ds è impegnato al telefono per tutte le trattative che state seguendo».

Parla Angelo Peruzzi, club manager biancocelste: «Questo con Auronzo è un matrimonio perfetto, per questo abbiamo continuato insieme, questo era un anno complicatissimo fino alla fine, non sapevamo se venire o meno in montana. Il blocco dei giorni da fare non erano quelli consueti, non è stato facile trovare le camere e le sistemazioni per tutti. Abbiamo sfalsato di un mese la preparazione, alla fine dei 12 giorni non abbiamo incontrato nessun problema. Ci sono stati problemi logistici importanti, siamo arrivati e abbiamo trovato tutto perfetto. Ringraziamo il comune di Auronzo e tutti quanti. L’unica cosa spiacevole è stato il tempo che non ci ha assistito, e che per problemi di covid non abbiamo avuto la marea laziale a vivere le sedute e le amichevoli. Non si è potuto per cause di forza maggiore. Siamo diventati cittadini di Auronzo, continueremo a venire, ci troviamo veramente bene. Ci abbiamo ritenere soddisfatti delle presenze, soltanto la Lazio e il Napoli hanno lavorato a porte aperte».