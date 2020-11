Nations League, le finali a ottobre 2021 in Italia: partite tra Torino e Milano

L'Italia ha staccato il pass per la fase finale di Nations League. La nazionale di Mancini si giocherà il trofeo con Francia, Spagna e Belgio. Le semifinali sono in programma il 6 e 7 ottobre 2021 a Milano e Torino (con l'utilizzo del Var), le finali per il primo posto (probabilmente a San Siro) e il terzo posto domenica 10. Il prossimo 3 dicembre il Comitato Esecutivo della Uefa ufficializzerà abbinamenti e sedi.

QUALIFICAZIONE AL MONDIALE - La Nations League offre una via alternativa per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. L'Europa ha diritto a 13 posti, di cui 10 saranno le vincitrici dei gironi mentre le altre 3 usciranno fuori dagli spareggi a cui parteciperanno le 10 seconde classificate e le 2 formazioni che hanno classificato più punti nella prima fase di Nations League (e che non abbiano ancora in tasca il pass).

