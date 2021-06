Nazionale, Donnarumma richiama l’attenzione: “Non abbiamo fatto ancora nulla”

L'Europeo sta entrando nel vivo. Dopo la travolgente vittoria all'esordio sulla Turchia, l'Italia ha già messo nel mirino la Svizzera, prossima avversaria degli Azzurri nel girone. La gara con gli elvetici potrebbe già rivelarsi decisiva per il passaggio del turno degli azzurri. Gianluigi Donnarumma ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport in cui analizza il momento della Nazionale: "Dobbiamo rimanere umili: non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo vinto una partita importante ma bisogna continuare così e pensare alla prossima gara. La forza di questo gruppo è restare concentrati fino alla fine: dobbiamo continuare così, avere la stessa voglia in tutte le partite. Non prendere gol è un obiettivo che ci diamo: stiamo lavorando bene in fase difensiva, il mister ci ha dato serenità e non era facile far così ben dopo una grandissima delusione. Ha questo metodo offensivo che a me piace molto, ma siamo anche molto equilibrati. I portieri prima di me hanno fatto la storia: non sento la pressione, è un orgoglio essere qui dopo di loro".