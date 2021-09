Nazionale, fondamentale vincere la sfida con la Svizzera: ecco perché

RASSEGNA STAMPA - La Nazionale è impegnata nelle qualificazioni al mondiale del 2022 in Quatar, giovedì è andata in scena la prima partita contro la Bulgaria che ha portato solo un pareggio. Bisognerà mettere da parte il rammarico e concentrarsi sulla sfida contro la Svizzera, domenica a Basilea. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Nazionale è al primo posto del girone e quindi per garantirsi la permanenza in vetta e evitare di giocarsi la qualificazione agli spareggi dovrà fare punti domenica. Gli svizzeri, pur non essendo in cima al girone e avendo 4 punti di svantaggio, potrebbero essere pericolosi per l’Italia. Gli elvetici potrebbero sorpassare l’Italia se dovessero fare punti contro l’Irlanda del Nord e la Lituania. La gara di domenica è dunque fondamentale per gli azzurri di Mancini, che dovranno evitare di giocare il ritorno in casa come se fosse una finale.

