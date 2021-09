Felipe Anderson, velocità e fantasia al servizio di Sarri. Lazio, ecco il tuo jolly!

Un assist e un gol nei primi 180 minuti della stagione di Serie A. Felipe Anderson ha scelto il modo migliore per ripresentarsi con la maglia della Lazio dopo tre anni. La stessa Lega ha voluto celebrare il suo ritorno con un video sui social dell'azione che lo ha portato a segnare contro lo Spezia. Un sombrero da artista per auto-lanciarsi a rete. Tra i primi "mi piace" quello dello stesso fantasista. Lo stesso era accaduto due mesi fa, all'annuncio dell'arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste. Sembrava un "like" spinto dalla nostalgia di Roma e della Lazio, in verità era il primo dribbling per il ritorno nella Capitale.

RITORNO IN GRANDE STILE - Era andato via nell'estate nel 2018 per cercare il salto di qualità in Premier. In Inghilterra non ha ingranato, e le cose non sono andate meglio in Portogallo. Felipe ha rivoluto la Lazio a tutti i costi, tanto da dimezzarsi l'ingaggio che percepiva al West Ham. Ha ricevuto subito l'ok di Sarri che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo avrebbe voluto già nel suo Napoli. Una freccia carica di velocità e fantasia al servizio della Lazio, che ora si gode il suo jolly d'attacco. Una nuova prova di maturità tattica per "Pipe". Un ritorno in grande stile. Un legame mai spezzato, quello tra il brasiliano e i tifosi biancocelesti, che ora sembra rinvigorirsi a suon di gol e giocate ubriacanti.

