Lazio, Reina in pole anche per l'Europa: Strakosha sogna il sorpasso (e riflette sul futuro)

Si caricano e ricaricano, s'allenano a gran ritmo. La competizione tra Thomas Strakosha e Pepe Reina è tutt'altro che ostile. Sarri, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha promosso lo spagnolo titolare ed è in pole per giocare anche in Europa League. Il classe '95 non può essere felice, ma spera nel sorpasso e culla il sogno di strappare una maglia che altrimenti rischierebbe di indossare solamente in Coppa Italia. Il tecnico della Lazio in carriera ha alternato poco i portieri, ma a volte è successo. Non lascia spazio alle ambiguità, quando il gruppo sarà al completo chiarirà anche quest'aspetto: è immaginabile, e attesa, una nuova decisione rispetto alle Coppe.

SFIDA PER IL FUTURO - E la sfida tra i due protagonisti-antagonisti non si gioca solo da un punto di vista personale, ma coinvolge anche le strategie future del club. I due infatti hanno contratti che scadranno nel 2022. Ma con un'eccezione. In quello di Reina, infatti, c'è un opzione: il rinnovo sarà automatico fino al 2023 se la Lazio centrerà l'Europa. Dall'altra parte Strakosha, se chiuso ad oltranza, potrebbe decidere di lasciare la Capitale a parametro zero. La stagione in corso sarà decisiva, ma l'arrivo di un nuovo portiere è una mossa che la società avrebbe già messo in conto. D'altronde, a 26 anni non può rimanere a guardare per due stagioni. La Lazio non vuole perderlo, e farà un altro tentativo per convincerlo a firmare il nuovo contratto. Thomas è legato al club. Vero è che ha mercato in Premier League, ma chi ha lasciato Formello spesso e volentieri ha finito per pentirsene.

Italia, Dino Zoff: "Se c'è un 'problema' centravanti? Immobile è a 4 gol. Serve altro?"

Lazio, Basic si prepara per la sfida con il Milan: spera nell’esordio

TORNA ALLA HOMEPAGE