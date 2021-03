Nazionale, Italia con il lutto al braccio contro l'Irlanda del Nord: il motivo

Il 2020 e in parte anche questa prima parte del 2021 hanno portato via tante personalità del mondo dello sport e anche del calcio. Proprio per questo motivo la Nazionale di Roberto Mancini ha deciso che nella sfida di giovedì con l'Irlanda del Nord scenderà in campo con il lutto al braccio e osserverà un minuto di silenzio proprio per ricordare le personalità che ci hanno lasciato in questo ultimo periodo: da Pierino Prati a Mario Corso, da Paolo Rossi a Pietro Anastasi e Mauro Bellugi.

