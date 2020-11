Nazionale, Mancini guiderà l'Italia a distanza: previste riunioni via Skype con i giocatori

Non potrà essere in campo con la sua Nazionale il ct Roberto Mancini, risultato positivo al Covid-19 e in isolamento. Ecco perché, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex Lazio seguirà gli allenamenti a distanza in tempo reale e comunicherà con i giocatori via Skype. Mancini è in attesa di fare il tampone che potrebbe permettergli di raggiungere l'Italia in tempo per la sfida contro la Polonia, ma intanto parlerà con la squadra nella riunione prepartita contro l'Estonia e comunicherà con lo staff durante il match, tutto ovviamente per via telematica. In panchina al suo posto ci sarà Evani.

