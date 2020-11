FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: Inzaghi senza i nazionali. Occhi puntati su Lulic

Dopo le 48 ore di riposo concesse da Simone Inzaghi alla squadra, è tempo di tornare in campo per la Lazio. Il tecnico biancoceleste lavorerà con un gruppo ristretto di calciatori. Non ci saranno sicuramente Milinkovic, Marusic, Correa, Muriqi e Akpa Akpro, convocati e già in ritiro con le rispettive nazionali. Acerbi e Immobile sono in isolamento fiduciario, attendono di conoscere l'esito dei tamponi per capire se dovranno partire o meno per gli impegni dell'Italia. Infine Fares e Luiz Felipe hanno scelto di restare a Roma, saranno a disposizione di Inzaghi in questi giorni. Una buona notizia sicuramente per il tecnico biancoceleste.

Ieri il gruppo squadra ha svolto i tamponi di rito, nella giornata di oggi sono attesi i risultati. La ripresa è fissata per le 15.30, quando la rosa si ritroverà a Formello. Gli occhi in questa settimana saranno puntati tutti su Radu e Lulic. Il romeno è già tornato in campo con la Juventus, avrà due settimane di tempo per tornare al top della condizione. Il bosniaco invece, a piccoli passi sta cominciando a riunirsi al gruppo. Sta aspettando il via libera per partecipare alle partitelle. Queste due settimane saranno fondamentali per il suo rientro, ora la luce in fondo al tunnel sembra più vicina. Inzaghi manderà in scena un allenamento al giorno fino a sabato. Poi previsti altri due giorni di riposo, prima della ripresa di martedì, quando mano mano cominceranno a rientrare tutti i nazionali.

