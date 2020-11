Corte d'appello Figc, respinto ricorso Napoli: rimane il 3-0 alla Juve e il punto di penalizzazione

La Federcalcio ha appena ufficializzato la notizia anticipata dall'ANSA con il ricorso del Napoli respinto. Il giudice sportivo aveva punito il club di De Laurentiis con la sconfitta a tavolino (3-0) e un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato allo Juventus Stadium per la gara in programma lo scorso 4 ottobre. Nelle motivazioni la Corte ribandendo che "il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo" sottolinea che "tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell'incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, teso a precostituirsi, per così dire, un 'alibi' per non giocare quella partita".