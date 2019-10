Nazionali, la Spagna pareggia con la Svezia: solo panchina per Luis Alberto

La Spagna di Luis Alberto ha affrontato la Svezia nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Le Furie Rosse avevano bisogno di una vittoria per avere la certezza matematica di passare il turno. Il centrocampista della Lazio è partito dalla panchina, pronto per entrare in caso di bisogno. La Spagna ha sin da subito imposto il proprio gioco, mettendo in grande difficoltà la Svezia con il fitto possesso di palla. Solamente dopo trenta minuti la gara torna in equilibrio. Poi, all’inizio della ripresa, accade quello che non ti aspetti: Berg insacca il pallone in rete, beffando di testa De Gea. Il portiere della Spagna lascia il campo al minuto 60’ per problemi fisici, sostituito da Kepa. Pochi minuti dopo, fuori Thiago e dentro Rodrigo. Sul finire di gara ultimo cambio per le Furie Rosse: fuori Carvajal, dentro Jesus Navas. Nulla da fare, dunque, per Luis Alberto. Lo spagnolo non è entrato in campo nemmeno questa volta, dopo essere rimasto in panchina già contro la Norvegia. La Spagna riesce invece a riacciuffare il risultato all'ultimo respiro, con Rodrigo. Termina 1 a 1 il match.

