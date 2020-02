Nesta: "La Lazio sta andando forte, ma non sarà facile tenere il passo"

Una parte del cuore di Nesta sarà sempre riservata alla Lazio. E proprio il tecnico del Frosinone, durante la kermesse Italian Sport Awards ha parlato del premio ricevuto e dei biancocelesti: "Fa piacere riceve questi premi, sono un allenatore giovane, essere subito premiato è una soddisfazione. Noi allenatori facciamo un lavoro preciso, se la proprietà non è soddisfatta ci caccia, ed è inutile dire che uno è famoso e uno no, questo non c'entra nulla. Serie A? La Lazio sta facendo molto bene, sta andando molto forte. Anche le altre lo stanno facendo, non è facile tenere il passo".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE