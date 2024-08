Nesta: "Problemi al Monza? Ognuno ha i suoi. Anche la Roma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina, valido per la terza giornata di Serie A: "Qualcosa ancora dobbiamo fare, qualcosa deve uscire fuori. Domani finalmente sarà tutto finito e chiaro, ma qualcosa va fatto".

"La sfida tra me e Palladino è chiaro che c'è perché è stato qui ed è stato un allenatore importante per questo club. Ogni squadra è in costruzione, ogni squadra ora non è al top, né noi, né la Fiorentina. Ognuno ha i propri problemi, abbiamo visto il Milan, la Roma ha perso con l'Empoli. Bisogna ancora trovare la quadra, bisogna trovare ancora quello che vorremmo vedere. Ieri sicuramente la Fiorentina ha speso qualcosa, ma ha una rosa che gli permette di girare e mantenere alto il livello. Ogni partita è a sé, ogni gara ha i suoi problemi, la sua storia... Dobbiamo essere pronti e non pensare a ciò che ha fatto la Fiorentina. Veniamo da un pari e una sconfitta in casa, serve fare punti e qualcosa in più".

