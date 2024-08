Niang commosso: "Mihajlovic mi aveva capito meglio di tutti..."

M'Baye Niang, attaccante svincolato dallo scorso 30 giugno dopo il termine del suo contratto con l'Empoli, ha rilasciato un'intervista al portale Milan News. Nel corso della chiacchierata l'attaccante ha ripercorso anche le tappe della sua avventura al Milan, tra cui anche la figura del tecnico a cui è più legato:

"Mihajlovic era la persona che mi aveva capito meglio di tutti, mi capì dal primo giorno. Ho solo gratitudine nei suoi confronti perché mi aveva dato tante responsabilità e io volevo restituirle in campo. San Siro non è uno stadio qualunque, quando entri devi essere consapevole di quello che puoi dare e devi avere fiducia in te stesso, mostrare qualità e carattere. Tutte cose che mi ha insegnato Mihajlovic. Sono grato anche ad Allegri per avermi fatto esordire".