Nizza-Marsiglia, la magistratura indaga sui fatti accaduti durante la gara di ieri

Ieri sera la partita tra Nizza e Marsiglia, valida per la terza giornata di Ligue1, è stata sospesa nel secondo tempo per fatti gravi. Alcuni tifosi hanno lanciato oggetti in campo mentre Dimitri Payet, 10 dell’Olympique Marsiglia, era in procinto di battere un calcio d’angolo. I fatti raccontano che il calciatore abbia reagito al gesto dei supporter avversari ricambiando il lancio degli oggetti, tra questi anche bottigliette di plastica. Questo ha scatenato la reazione dei tifosi del Nizza che hanno fatto invasione di campo. La Magistratura ha aperto un’indagine e ha dichiarato che al momento non ci sono persone in stato di fermo ma i rappresentati dei due club sono stati convocati davanti alla Commissione disciplinare della Ligue de Football Professionnel, l’incontro è fissato per mercoledì. Il sindaco di Nizza ha condannato questi gesti di violenza intollerabili per i quali ha richiesto sanzioni alla LFP.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Calenda: "Flaminio? Se domani divento sindaco..."

Coutinho, l'agente non chiude al trasferimento al Liverpool: "I Reds sono nel suo cuore"