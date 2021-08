Lazio, Calenda: "Flaminio? Se domani divento sindaco..."

Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, è intervenuto ai microfoni de "Gli Inascoltabili", programma radiofonico in onda su New Sound Level, ed è tornato a parlare del progetto della Lazio per lo stadio Flaminio: "Se domani divento sindaco e mi dimostrate che è fattibile fare lo stadio Flaminio la prima cosa che faccio è un accordo per far giocare la Lazio al Flaminio ma c'è un piccolo dettaglio: al Flaminio ci sono problemi legati alla sicurezza, ai vincoli e sotto c'è una necropoli etrusca. Dico solo attenti ad imbarcarvi in una cosa per cui lo stadio non si farà mai. La soluzione migliore per il Flaminio e il Palazzetto è quella di fare insieme al Coni, cosa che avevamo proposto tre anni fa nel tavolo Roma, una cittadella dello sport, dove si possono praticare gli altri sport, le partite delle squadre minori, i concerti".

