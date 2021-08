Coutinho, l'agente non chiude al trasferimento al Liverpool: "I Reds sono nel suo cuore"

Il futuro di Philippe Coutinho è ancora incerto. L'asso del Barcellona sembrava dovesse lasciare la Catalogna ma Ronald Koeman ha assicurato di contare su di lui per la prossima stagione. Tuttavia il brasiliano ha diverse estimatrici in Premier League tra cui la sua ex squadra, il Liverpool. A tal proposito l'agente del giocatore Kia Joorabchian non ha escluso un ritorno ai Reds: "Penso che il Liverpool risieda molto, molto profondamente nel suo cuore, era un loro grande fan durante l'ultima stagione" - le sue parole a Sky Sports - "Voleva che loro vincessero il titolo e ha un'affinità molto forte lì, quindi penso che sarà molto difficile per lui andare a un diretto concorrente del Liverpool da un punto di vista personale".