Paderborn - Lazio, oltre il risultato: affetto dei tifosi e un "di padre in figlio" - FOTO

PADERBORN - Se togliessimo le emozioni nel calcio, staremmo qui a parlare davvero solo di una palla che rotola. A Paderborn, terra tedesca, a 1500 chilometri da Roma, si è respirato affetto per la Lazio. In un caldo (anomalo) pomeriggio, circa 50 tifosi hanno riempito il settore ospiti durante l’amichevole alla Benteler Arena. Italiani in vacanza, laziali qui per la Lazio, simpatizzanti tedeschi colorati di bianco e celeste. Non male come colpo d’occhio, anche se niente di nuovo. La Lazio ha tifosi in tutto il mondo. Ma due immagini hanno colpito più di tutte: un bambino che con un cartellone chiede la maglia ad Immobile e un padre con un figlio, mano nella mano, entrambi con la casacca laziale addosso fuori dallo stadio. Facile pensarlo: di padre in figlio, come la tradizione insegna. Si è respirato affetto per questi colori anche lontano dall’Italia. E con uno sguardo sornione lo fa intendere anche uno degli steward a bordo campo: napoletano trapiantato da 11 anni in Germania. Tifa Juventus, ma non vede l’ora di vedere Ciro Immobile. Acclamato lui, come Milinkovic, Luis Alberto, Acerbi. E con una vittoria e qualche foto (tanti selfie in tribuna per Luiz Felipe, Wallace, Marusic e Lukaku), i tifosi della Lazio in Germania vanno a casa contenti.

PADERBORN - LAZIO, LE PAROLE DI CATALDI

CALCIOMERCATO.IT: LA ROMA HA BLOCCATO LLORENTE

TORNA ALLA HOMEPAGE