Lazio, il sogno di un piccolo tifoso tedesco: "Immobile, mi regali la maglia?" - FOTO

La Lazio vince ancora in amichevole contro il Paderborn, poche ore dopo la vittoria in terra inglese con il Bournemouth. Sugli spalti della Benteler Arena, circa una sessantina di tifosi biancocelesti hanno assistito divertiti al match. Italiani si, ma anche tedeschi (o italo-tedeschi), come per esempio un bambino che ha catturato l'attenzione con uno striscione particolare: "Ciro Immobile, can I have your shirt? Please", il messaggio per l'attaccante biancoceleste. Il sogno di vedere da vicino il suo idolo oggi è riuscito a realizzarlo, quello di ricevere la sua maglietta chissà. Quel che è certo è che Immobile e compagni, non si sono mai tirati indietro davanti a queste particolari richieste. Gesti che scaldano il cuore e trasmettono lazialità.

