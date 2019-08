Paderborn - Lazio, chi si rivede: Berisha torna in campo

PADERBORN - LAZIO - La luce in fondo al tunnel. Siamo al 81° minuto della sfida amichevole contro il Paderborn e dopo un lungo calvario, anzi lunghissimo, Valon Berisha torna a calcare il rettangolo verde di gioco. Il kosovaro ex Salisburgo è entrato in campo al posto di Milinkovic-Savic. Dopo la scorsa stagione passata quasi interamente ai box a causa di diversi infortuni, la Lazio si augura che quello che verrà sia l'anno giusto per vedere all'opera Berisha: una soluzione in più per il centrocampo di mister Inzaghi. A inizio mercato per lui si era parlato anche di un ritorno al Salisburgo nell'ambito dell'operazione Szoboszlai. Niente di realmente concreto, Berisha vuole ritagliarsi il suo spazio ed essere protagonista nella Lazio. Per aspera ad astra.

