Paris Saint-Germain, fatta per Galtier: i dettagli dell'operazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il dopo Pochettino potrebbe essere già definito. Stando a quanto riportato da RMC Sport è fatta per Christophe Galtier al Paris Saint-Germain. Il futuro tecnico del club parigino ha trovato un accordo per un contratto biennale più opzione per un'ulteriore stagione. Si appresta pertanto a chiudersi dopo appena un anno la sua avventura al Nizza. Di recente, il presidente Nasser Al-Khelaifi aveva espresso tutta la sua volontà di portare Galtier al PSG.