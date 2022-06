Psg, la svolta di Al-Khelaifi: "Basta nomi appariscenti, è la fine dei lustrini che luccicano"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista del patron del Psg Nasser Al-Khelaifi che sulle pagine de Le Parisien ha parlato del mercato e anche del prossimo allenatore che siderà sulla panchina dei parigini: "Non vogliamo più nomi appariscenti, bling-bling, è la fine dei lustrini che luccicano. Ci vuole disciplina, sia dentro che fuori. Chi vuole vivere nella sua comfort zone, chi non vuole combattere, starà da parte. Allenatore? Abbiamo una rosa di candidati allenatori, stiamo parlando con il Nizza per Galtier e non è un segreto. Spero si trovi rapidamente un accordo, ma rispetto comunque il club e il presidente Rivere, ognuno difende i suoi interessi".