Parma, il ds Faggiano alza la voce: "Errori arbitrali? Troppo rilevanti per sottovalutarli"

Il direttore del Parma Daniele Faggiano si è espresso sugli errori arbitrali subiti dalla squadra nell'ultimo periodo. In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il dirigente ha sottolineato il problema in questi termini: "Non possiamo però non esprimere il nostro disappunto di fronte alle valutazioni di una serie di episodi che si sono verificati sia nella nostra area di rigore che in quelle avversarie, soprattutto nelle cinque partite disputate dopo il lockdown. Non è mia intenzione analizzarli uno ad uno, ed è giusto anche accettare l’eventuale errore. Sbagliamo tutti, siamo esseri umani: posso sbagliare io a volte ad acquistare un giocatore, può sbagliare l’attaccante davanti alla porta o il difensore in marcatura. È fisiologico anche l’errore di un arbitro. Nessuna dietrologia, e serve maggiore attenzione da parte nostra. Il dato però inizia a essere troppo rilevante per essere sottovalutato".

