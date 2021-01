Parma, Liverani verso l'esonero: "Me ne vado con dispiacere, per ora mi concentro sulla Lazio"

Un'altra sconfitta per il Parma, prossima avversaria della Lazio che ha perso in casa dell'Atalanta. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei ducali Fabio Liverani, che ha delineato il suo probabile imminente esonero: "In caso di addio sicuramente il mio rammarico sarà quello di non aver dato continuità, abbiamo avuto tante problematiche. Quando si cambia struttura - dirigenza e società - il periodo del ritiro diventa molto importante, quest'anno non c'è stato. Me ne vado con tanto dispiacere, so qual è il mio ruolo, lo accetto con serenità. Adesso ero nello spogliatoio, non si parla mai dopo una partita. Loro faranno le loro valutazioni. Ora c'è una gara tra tre giorni, mi concentro su quella. Poi vedremo".