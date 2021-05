Parma, Sohm si avvicina alla Lazio: “È un momento difficile per tutti”

Il Parma, già retrocesso in Serie B, crolla 5-2 tra le mura amiche del Tardini contro l'Atalanta. Dopo la Dea, i ducali troveranno un'altra squadra in corsa per la Champions. Mercoledì sera gli uomini di D'Aversa faranno visita alla Lazio. Simon Sohm, autore del primo gol in Serie A nella gara di ieri, si è avvicinato alla sfida contro i biancocelsti ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per aver segnato il mio primo gol ma sarei stato più contento se avessimo conquistato punti. Prendo questa nota positiva per andare avanti. E’ un momento difficile, è una fase difficile per tutti. Non so esattamente cosa fare per venirne fuori. So che dobbiamo continuare ad andare avanti, la cosa più importante è lavorare duramente".