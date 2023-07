Paura per Hislop: l'ex portiere accusa un malore in diretta! - VIDEO

Il prepartita di Real Madrid-Milan è stato scandito da attimi di grande angoscia per quanto accaduto a Shaka Hislop. L'ex portiere, inviato a bordocampo per conto di ESPN, ha accusato un malore ed è crollato al suolo proprio durante il collegamento in diretta con l'emittente. Hislop, spiega Goal, è stato prontamente soccorso sul terreno di gioco e dopo un iniziale spavento le sue condizioni sembrano complessivamente buone. Il giornalista Dan Thomas, che stava parlando con lui a bordocampo poco prima del malore, ha rassicurato tutti nell'intervallo: "Il mio amico, Shaka, non qui, ma così com'è, è una buona notizia. È cosciente, sta parlando, penso che sia un po' imbarazzato per tutto questo. Si è scusato abbondantemente. Non è un uomo a cui piace che la gente lo prenda in giro. Ovviamente è troppo presto per fare qualsiasi tipo di diagnosi, ma la cosa importante è che Shaka sia cosciente e abbiamo parlato anche con la sua famiglia, perché immagini di vederlo accadere dal vivo".

Sending thoughts and prayers to Shaka Hislop after he passed out live on the ESPN broadcast of AC Milan vs. Real Madrid. Glad to hear he's conscious now, and the medics are looking after him. #ShakaHislop



pic.twitter.com/FTj9lTRwkT