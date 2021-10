Pedro, qualità e concretezza al servizio di Sarri: lo spagnolo è una garanzia

Nei momenti di difficoltà sono i campioni a fare la differenza. Pedro, uno che ha vissuto spogliatoi importanti e calcato i migliori palcoscenici, lo sa bene. Non stupisce che ieri, dopo la batosta contro il Verona, sia stato proprio lui a prendere per mano la squadra. Suo il gol che ha deciso la partita contro la Fiorentina, una di quelle giocate da fuoriclasse che i grandi giocatori riescono a far sembrare quasi semplici. Oltre a questo lo spagnolo ha regalato una prestazione di alto livello ripulendo tanti palloni e creando spesso la superiorità numerica negli uno contro uno. Una garanzia per Maurizio Sarri che non a caso lo ha fortemente voluto nella sua rosa quest'estate.

IMPRESCINDIBILE - Arrivato in sordina e quasi per caso, Pedro è diventato da subito un elemento imprescindibile per lo scacchiere di Sarri. La più grande difficoltà che il tecnico sta incontrando è quella di imporre le proprie idee di gioco a un gruppo consolidato da anni attorno ad altri principi. In questo contesto, avere a disposizione un calciatore con il quale ha già lavorato e al quale ha già trasmesso le sue idee sta facendo più che comodo. Pedro sa sempre cosa fare in campo, non fa mai giocate scontate e, a 34 anni, sta dando importanti risposte anche dal punto di vista fisico.

I GOL - Contro la Fiorentina è arrivato il suo secondo gol da quando veste la maglia della Lazio. Il primo, neanche a ricordarlo, lo ha segnato alla Roma, squadra che evidentemente lo ha dato per bollito troppo presto cedendolo a cuor leggero ai cugini biancocelesti. A Formello ha ritrovato Sarri, allenatore con il quale al Chelsea ha vissuto un'ottima stagione dal punto di vista realizzativo. Ben 13 le reti messe a segno nell'annata '18/'19, di cui 8 in Premier e 5 in Europa League. Il suo vecchio mister gli sta dando la fiducia che gli mancava e lui lo sta ripagando nel migliore dei modi. Qualità, leadership e ora anche concretezza sotto porta. Così è facile innamorarsi (seduta stante) di Pedro Pe.

